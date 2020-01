Schweizer Bank Credit Suisse wehrt sich gegen Angriffe von Klimaaktivisten

Die von Klimaaktivisten kritisierte Schweizer Großbank Credit Suisse (CS) wehrt sich. Die Bank unterstütze ihre Kunden beim Übergang zu Geschäftsmodellen, die weniger CO2-Emissionen verursachten, betont der Konzern am Montag in Zürich. Klimaaktivisten greifen die CS seit Tagen in sozialen Medien an und werfen ihr die Finanzierung von Kohlevorhaben vor.