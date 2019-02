 Schweizer Bank: Credit Suisse will in Asien bei Kündigung Bar-Boni zurück

Warum die Credit Suisse in Asien strengere Regeln einführt ist nicht eindeutig. Aber in einer Region, in der heftige Konkurrenz tobt um die besten Privatbanker für die zunehmende Zahl an Ultra-Reichen, wird die Bargeld-Rückforderung wahrscheinlich Abwanderungen begrenzen. Wenn die Möglichkeit einer Rückforderung des Geldes offen gelassen wird, kann die Credit Suisse die Buchung eines Teils der Barauszahlungen als unmittelbare Kosten auf später verschieben, sagten zwei der Personen.