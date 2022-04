Schweizer Bank: Greensill-Affäre dürfte Credit Suisse noch Jahre beschäftigen

Die Greensill-Affäre dürfte die Credit Suisse noch Jahre in Atem halten. „Es ist davon auszugehen, dass zur Durchsetzung von Forderungen gegenüber einzelnen Schuldnern und den Versicherungen Prozesse notwendig werden, die rund fünf Jahre dauern können“, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme der Bank zu einem Vorstoß des Aktionärs Ethos.