Schweizer Bank Hongkonger Regulierungsbehörde hebt IPO-Verbot für UBS vorzeitig wieder auf

Die Schweizer Großbank UBS darf ab sofort wieder Börsengänge in Hongkong in federführender Rolle begleiten. Die Hongkonger Regulierungsbehörde Securities and Futures Commission (SFC) hob das entsprechende Verbot nach eigenen Angaben vom Dienstag nach einer zehnmonatigen Überprüfung der internen Prozesse des Instituts wieder auf, zwei Monate früher als ursprünglich geplant.