Schweizer Bank: St. Galler Kantonalbank kämpft in Deutschland mit Verlusten

Grundsätzlich würden die Mitarbeiterkosten in Deutschland zwar etwas unter jenen in der Schweiz liegen. Gutes Personal zu finden, sei aber in beiden Länden nicht einfach. „Das galt besonders für unsere deutsche Tochter nach deren Gründung, weil wir damals noch nicht so bekannt waren“, erklärte Ledergerber. Inzwischen habe sich das geändert, es gebe viele Initiativ-Bewerbungen.