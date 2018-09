Schweizer Bank: UBS warnt Investoren vor Auswirkungen des Handelsstreits

„Die Transaktionseinnahmen in der Vermögensverwaltung sind klar unter Druck“, sagte Bankchef Sergio Ermotti in am Freitag veröffentlichten Kommentaren von einer Investorenkonferenz. Mit Blick auf Asien sagte er, dort seien die Transaktionserträge um zehn bis elf Prozent zurückgegangen. Der Rest des Geschäfts habe sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt. In der Investmentbank sei es „ziemlich solide“ gelaufen.