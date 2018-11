Schweizer Banken: Schweizer Inlandbanken müssen sich für Abwicklung rüsten

ZürichDie drei großen Schweizer Inlandbanken Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank und Postfinance müssen sich ab kommenden Jahr mit zusätzlichem Kapital für eine mögliche Abwicklung im Krisenfall rüsten. Die Regierung in Bern hat auf einer Sitzung am Mittwoch die entsprechende Änderung verabschiedet. Mit den strengeren Kapitalvorschriften will sie sicherstellen, dass die Banken bei einer Krise aus eigener Kraft für ihre Sanierung oder Abwicklung aufkommen können und der Steuerzahler nicht einspringen muss. Für die beiden Großbanken UBS und Credit Suisse gibt es solche Vorschriften schon seit einigen Jahren.