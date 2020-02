Schweizer Banken: Vermögensverwalter Julius Bär will 300 Stellen streichen

Der neue Konzernchef Philipp Rickenbacher verordnet der Bank Julius Bär einen Sparkurs. Im laufenden Jahr will der Schweizer Vermögensverwalter 300 Stellen abbauen, wie Rickenbacher am Montag auf einer Telefonkonferenz erklärte. Die Kürzungen beträfen sowohl Mitarbeiter mit Kundenkontakt als auch solche in der Abwicklung. Ende 2019 beschäftigte das Unternehmen 6639 Personen. Zudem prüfe Bär den Ausstieg aus gewissen Märkten. Innerhalb von drei Jahren wolle die Bank insgesamt 200 Millionen Franken einsparen.