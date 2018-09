Schweizer Geldpolitik: Starker Franken macht Schweizer Notenbank vorsichtig

Grund dafür sind die jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten. Sorgen angesichts der hohen Verschuldung Italiens und Ängste vor einem Überschwappen der Währungskrise in der Türkei auf Europa hatten über den Sommer den Euro belastet und den Franken als „sicheren Hafen“ wieder in das Bewusstsein verunsicherter Investoren gerückt.