Schweizer Gericht: Credit Suisse scheitert in Beschattungsaffäre vor Höchstgericht

Schlappe für die Credit Suisse in der Beschattungsaffäre: Das höchste Schweizer Gericht wies eine Beschwerde der Großbank ab, die sich nach einem Beschattungsskandal gegen die Einsetzung eines Prüfbeauftragten gewehrt hatte. Credit Suisse hatte an der Unabhängigkeit der damit beauftragten Anwaltskanzlei gezweifelt. In einem am Mittwoch bekanntgewordenen Urteil lehnte es das Bundesgericht ab, einen anderen Prüfbeamten einzusetzen. Das Gericht konnte bei der Kanzlei keine Befangenheit feststellen.