Schweizer Großbank: Credit-Suisse-Chef Gottstein geht 2022 von Gewinn aus

Nach einem Milliardenverlust im Vorjahr will die Credit Suisse 2022 wieder in die schwarzen Zahlen zurückkehren. „Wir gehen 2022 von einem Gewinn aus“, sagte Konzernchef Thomas Gottstein in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Zeitung „Finanz und Wirtschaft“. „Doch Unsicherheitsfaktoren wie Russland, China, die Inflation und das Zinsumfeld sind nur schwer einzuschätzen“, sagte er weiter.