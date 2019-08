Schweizer Großbank: Credit Suisse investiert Hunderte Millionen in Schweiz-Geschäft

Zürich Die Credit Suisse stellt sich in ihrem Heimmarkt neu auf und investiert Hunderte Millionen unter anderem in eine neue Geschäftseinheit. Retail- und Gewerbekunden, die in erster Linie Basisprodukte nutzen, sollen künftig in der „Direct Banking“ genannten Geschäftseinheit betreut werden, wie die zweitgrößte Schweizer Bank am Montag mitteilte. Zudem werde das Investment Banking aus Geschäftseinheit „Corporate & Investment Banking“ herausgelöst und direkt dem Chef der Schweizer Universalbank unterstellt.