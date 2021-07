Schweizer Großbank: Credit Suisse legt Skandal um Überwachung von Iqbal Khan bei

2019 hatte die Credit Suisse einen Privatdetektiv engagiert, um Khan auszuspionieren, der einst als potenzieller Nachfolger von Vorstandschef Thiam galt, bevor er zum Konkurrenten UBS wechselte. Der Vorfall gipfelte in einer physischen Konfrontation in der Züricher Innenstadt zwischen Khan und den Männern, die ihn verfolgten, was die Schweizer Finanzwelt erschütterte und Ermittlungen der Zürcher Staatsanwaltschaft und des Verwaltungsrats des Unternehmens auslöste.