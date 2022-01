Schweizer Grossbank: Credit Suisse mit Etappensieg gegen Softbank in Sachen Greensill

Ein Richter in San Francisco gab dem Antrag der Credit Suisse statt, eine Vorladung gegen die Softbank-Tochter SB Investment Advisers in Kalifornien zuzustellen. Damit will das Geldhaus an interne Korrespondenz und Unterlagen der Baufirma Katerra herankommen, an der Softbank maßgeblich beteiligt ist. Credit Suisse hat nach eigenen Angaben 440 Millionen Dollar in Katerra-Bonds investiert.