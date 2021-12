Schweizer Großbank: Credit Suisse schüttet weitere Mittel aus Greensill-Fonds aus

Die Credit Suisse schüttet weitere Barmittel aus der Abwicklung der zusammen mit der insolventen Greensill Capital geführten Fonds an die Anleger aus. Im Rahmen der sechsten Auszahlungstranche flössen am 15. Dezember rund 400 Millionen Dollar an die Investoren, wie die Bank am Montag mitteilte. Damit summierten sich die Auszahlungen auf rund 6,7 Milliarden Dollar.