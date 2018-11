Schweizer Großbank: Credit Suisse verabschiedet sich aus Südafrika

JohannesburgDie Credit Suisse fährt Insidern zufolge ihre Präsenz in Afrika zurück. Die Schweizer Großbank habe ihr Büro in Südafrika geschlossen, sagten drei mit der Situation vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Reuters. „Es ist ein kompletter Rückzug, der vor einigen Wochen abgeschlossen wurde“, sagte einer der Insider. Die Bank hatte in Johannesburg rund 30 Personen beschäftigt.