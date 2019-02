 Schweizer Großbank: Credit Suisse warnt vor höherer Steuerbelastung

ZürichCredit Suisse erwartet für das abgelaufene Jahr eine zusätzliche Belastung durch ein neues US-Steuergesetz. 2018 dürfte die Steuerquote rund 40 Prozent erreichen, teilte die Schweizer Großbank am Mittwoch mit. In den ersten neun Monaten 2018 habe sich die Steuerrate auf 38,9 Prozent belaufen. Für 2019 rechne Credit Suisse mit einer Quote von 30 Prozent.