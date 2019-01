Schweizer Großbank Credit Suisse will milliardenschweren Aktienrückkauf starten

11. Januar 2019 , aktualisiert 11. Januar 2019, 08:14 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Am 14. Januar will die Credit Suisse damit beginnen, eigene Aktien für mindestens eine Milliarde Franken zurückzukaufen, teilte die Schweizer Bank am Freitag mit.