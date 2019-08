Schweizer Großbank: Credit Suisse will Smartphone-Banken Paroli bieten

Die Credit Suisse wollte sich nicht dazu äußern, was im Zuge des digitalen Umbaus mit den 120 Geschäftsstellen in der Schweiz passiert. Ein Sprecher betonte aber, ein Stellenabbau sei nicht geplant. In der Einheit „Direct Banking“, in der über 500 Mitarbeiter arbeiten sollen, übernehme Informatik-Spezialist Mario Crameri.