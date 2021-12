Schweizer Großbank: Credit Suisse will weitere Mittel aus Greensill-Fonds auszahlen

Die Schweizer Großbank Credit Suisse stellt die Auszahlung weitere Gelder aus der Abwicklung der zusammen mit der insolventen Greensill Capital geführten Fonds an die Anleger in Aussicht. „Die sechste Auszahlung des Liquidationserlöses ist derzeit für Dezember geplant“, erklärte das Institut am Donnerstag. „Genauere Informationen zum voraussichtlichen Auszahlungsbetrag und Wertstellungsdatum werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.“