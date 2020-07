Schweizer Großbank: Credit Suisse will wohl Investmentbank und Handelssparte fusionieren

Der Schritt würde die Aufspaltung rückgängig machen, die sein Vorgänger Tidjane Thiam vor fünf Jahren angesichts eines Ertragseinbruchs vorgenommen hatte. Globale Unternehmen haben sich lange den Kopf zerbrochen, ob es am besten ist, Investmentbanking- und Handelsbereiche zusammenzuhalten oder getrennt zu betreiben. Goldman Sachs Group Inc. hat zwei separate Abteilungen, während Investmentbanker und Händler bei Morgan Stanley alle an eine Führungskraft berichten.