Schweizer Großbank: Credit Suisse will wohl Kunden in Greensill-Affäre Gebühren erlassen

Die Bank starte mit dem Gebührenbefreiungs-Programm für die am (heutigen) Mittwoch. In einem ersten Schritt seien die Kunden mit Konten in der Schweiz an der Reihe, wie die mit der Situation vertraute Person sagte. Danach werde das Angebot auf andere Regionen ausgedehnt. Das Programm laufe vorerst in den Divisionen Schweiz, Asien-Pazifik und Internationale Vermögensverwaltung. Die Laufzeit sei noch nicht festgelegt worden. Die Bank wisse auch nicht, wie groß die Akzeptanz unter den Kunden sein werde. Dementsprechend sei es schwierig, die Kosten abzuschätzen. Die Managementgebühren auf den Greensill-Fonds selbst strich das Institut bereits im März.