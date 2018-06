Schweizer Großbank: Credit Suisse zahlt Millionenstrafe an US-Justizministerium

ZürichDie Credit Suisse bezahlt in einem Rechtsfall um die Einstellung von Mitarbeitern in Asien eine Geldbuße von 47 Millionen Dollar an das US-Justizministerium. Für diese Summe habe die Großbank bereits Rückstellungen gebildet. Daher werde die Strafzahlung das Ergebnis für das zweite Quartal nicht maßgeblich beeinflussen, erklärte die Bank am Mittwoch.