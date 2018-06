Schweizer Großbank: Geopolitische Gefahren machen UBS-Kunden vorsichtig

ZürichDie Schweizer Großbank UBS hat Investoren angesichts geopolitischer Unsicherheiten auf tendenziell geringere Transaktionsgebühren in der Vermögensverwaltung eingestellt. „Wenn es große geopolitische Gefahren gibt, verhalten sich unsere Kunden risikoavers - auch wenn sich die Märkte gut entwickeln“, sagte UBS-Finanzchef Kirt Gardner am Donnerstag auf einer Investorenkonferenz in Frankfurt.