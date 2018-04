Schweizer Großbank: Guter Jahresstart für die Credit Suisse – schlechte Vorzeichen für die Deutsche Bank

Die Bank konnte ihre Kosten insgesamt um sechs Prozent steigern und die Erträge zugleich leicht steigern (plus 2 Prozent). So kletterte in der internationalen Vermögensverwaltung der Vorsteuergewinn um 45 Prozent auf 474 Millionen Euro. Auch auf ihrem Schweizer Heimatmarkt machte die Bank Boden gut. Die Rede ist vom besten Quartalsergebnis seit 2015 mit einem Vorsteuergewinn von 554 Millionen Euro. Erfreulich lief auch das Geschäft in Asien und dem Pazifik, wo der Vorsteuergewinn bei 288 Millionen Euro lag.