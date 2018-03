Schweizer Großbank: Lohn von Credit-Suisse-Chef sinkt unter zehn Millionen Franken

Nach Gesprächen mit den Großanlegern will die Bank das System jetzt anpassen und die Boni des Managements stärker an die Aktienrendite koppeln. Für 2017 stiegen die konzernweiten Boni um drei Prozent auf 3,19 Milliarden Franken, obwohl das Unternehmen das dritte Jahr in Folge tiefrote Zahlen geschrieben hatte.