Schweizer Großbank: Neuer UBS-Chef Hamers fordert Agilität von seinen Mitarbeitern

Dabei pflegt er einen wesentlich direkteren und lockereren Stil als sein Vorgänger bei der UBS, Sergio Ermotti. Während Ermotti sich mehrheitlich schriftlich an seine Mitarbeiter wandte, nutzte Hamers schon bei der ING oft Videos. „Ich arbeite gerne in Teams. Und ich gebe euch gerne Entscheidungsverantwortung“, sagte Hamers in dem Video, in dem er im offenen Hemd und ohne Jackett auftritt. „Ich habe von Anfang an Vertrauen in Menschen. Ihr könnt mein Vertrauen nur verlieren.“