Schweizer Großbank: Staatsanwälte fordern von Credit Suisse in Geldwäschefall Millionen

„Die Credit Suisse weist die in dieser vergangenheitsbezogenen Angelegenheit gegen sie erhobenen Vorwürfe in aller Form zurück und ist auch von der Unschuld ihrer ehemaligen Mitarbeiterin überzeugt“, erklärte das Institut in einer Stellungnahme. „Die Credit Suisse wird ihre Position vor Gericht entschlossen verteidigen.“ Die Verhandlung soll Angaben des Gerichts zufolge am 7. Februar beginnen.