Schweizer Großbank: UBS bezahlt 48 Millionen Franken in Rechtsstreit in Hongkong

ZürichDie UBS bezahlt im Rechtsstreit um Börsengänge in Hongkong eine Buße von 375 Millionen Hongkong-Dollar. Neben der Strafe von umgerechnet 48 Millionen Franken darf die Schweizer Großbank dort für ein Jahr keine Börsengänge in federführender Rolle begleiten. Diese Maßnahmen verhängte die zuständige Regulierungsbehörde SFC gegen die Bank und ihre lokale Tochter, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. In dem Fall ging es um die Rolle der UBS bei mehreren Börsengängen.