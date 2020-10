Schweizer Großbank: UBS erteilt Fusionsspekulationen eine Absage

Die Schweizer Großbank UBS hat Fusionsspekulationen eine Absage erteilt. „Wir sind nicht auf Brautschau“, sagte Verwaltungsratspräsident Axel Weber in einem am Freitag veröffentlichten TV-Interview des Magazins „Bilanz“. „Wir sind dabei, den CEO zu wechseln“, erklärte er mit Blick auf Ralph Hamers, der am 1. November den Chef-Posten von Sergio Ermotti übernimmt. Das Institut sei gegenwärtig dabei, seine Hausaufgaben zu erledigen, so Weber weiter. Mittel- bis langfristig sei eine Konsolidierung der Branche aber eine Notwendigkeit.