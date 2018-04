Schweizer Großbank: UBS hat „sehr aggressiven Plan“ für den US-Markt

Innerhalb von drei bis fünf Jahren will die UBS die Zahl der Banker auf Senior-Level mit Kundenkontakt in Amerika verdoppeln. Das hat Bloomberg von einer Insider erfahren, der um Anonymität bat, da deren Ziel nicht publik ist.

„Es gibt Ferrari und es gibt Fiat“, sagt Orcel in den Büroräumen der UBS in Manhattan. „Fiat ist wie die Bulge-Bracket-Banken, die in allen Geschäftsbereichen aktiv sind und nach Volumen streben. UBS ist wie Ferrari: Wir sind viel kleiner und fokussierter.“