Schweizer Großbank UBS muss in Rechtsstreit um Kundengebühren in Hongkong 50 Millionen Franken zahlen

Es ist die zweite Strafe für Bank in Hongkong innerhalb weniger Monate: Im März hatte die SFC dem Geldhaus ein Bußgeld von damals umgerechnet 48 Millionen Franken auferlegt und ein einjähriges Verbot zur federführenden Begleitung von Börsengängen verhängt. Die UBS hatte die Verfehlungen nicht nur in Hongkong, sondern auch in Singapur angezeigt, wie aus dem Quartalsbericht hervorgeht. Dort liegt jedoch noch kein Beschluss vor.