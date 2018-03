Schweizer Großbank: UBS prüft Umstellung der Konzernrechnung auf US-Dollar

ZürichDie UBS erwägt eine Umstellung ihrer Konzernwährung von Franken auf Dollar. Eine Entscheidung dazu könnte bereits in der zweiten Jahreshälfte 2018 fallen, erklärte die Schweizer Großbank in ihrem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht. Auf die Kapitalquoten oder wichtige Ertragsgrößen, an denen die UBS ihren eigenen Erfolg misst, werde dies keinen Einfluss haben. Das Institut begründete die mögliche Umstellung unter anderem mit ihren Aktivitäten. Viele Geschäfte der weltweit tätigen Großbank laufen über die US-Währung. Damit wird auch ein guter Teil der Gewinne in Dollar erwirtschaftet.