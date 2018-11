Schweizer Großbank: UBS rechnet mit US-Klagen wegen Altlasten aus der Finanzkrise

Die US-Behörden sehen es als erwiesen an, dass zahlreiche Banken auf dem amerikanischen Immobilienmarkt tricksten – und damit maßgeblich zur weltweiten Finanzkrise beitrugen. Dabei wurden stark ausfallgefährdete Hypotheken in komplexe Wertpapiere gebündelt, die auf einen Schlag so gut wie wertlos wurden, als der Markt 2008 und 2009 abstürzte.