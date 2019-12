Schweizer Großbank: UBS will Investmentbanking-Mannschaft in China aufstocken

Die Schweizer Großbank UBS will die Mitarbeiterzahl in ihrem chinesischen Wertpapiergeschäft deutlich aufstocken. Der Bestand von gegenwärtig rund 400 Mitarbeitern im dortigen Gemeinschaftsunternehmen solle in den kommenden drei bis vier Jahren verdoppelt werden, sagte Manager David Chin am Dienstag vor Journalisten.