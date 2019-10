Schweizer Mobilfunkanbieter: Sunrise annulliert Generalversammlung – UPC-Übernahme wohl geplatzt

„Aufgrund klarer Hinweise von Aktionären und der Ankündigung von Freenet, an der Generalversammlung gegen die Kapitalerhöhung zu stimmen, ist der Verwaltungsrat von Sunrise zum Schluss gekommen, dass die deutliche Mehrheit der Aktionäre, die ihre Aktien zur Abstimmung an der Generalversammlung registriert haben, die Kapitalerhöhung nicht unterstützt“, erklärte das Unternehmen am Dienstag.