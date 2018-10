Schweizer Notenbank: SNB will Bilanz weiter für Geldpolitik einsetzen

Eine Grenze für eine Ausweitung der Bilanz gebe es nicht. Die Hunderte Milliarden Franken schwere Bilanz ist das Resultat jahrelanger Deviseninterventionen der SNB, um den Franken während der Euro-Krise künstlich zu schwächen und so die exportorientierte Schweizer Wirtschaft zu stützen. „Das ist ein Instrument, das für uns auch in Zukunft weiterhin sehr wichtig ist“, sagte Jordan. „Es ist nicht damit zu rechnen, dass die Bilanz in sehr kurzer Zeit zurückgefahren wird.“