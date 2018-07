Schweizer Privatbank: Julius Bär will Asien-Expansion weiter vorantreiben

Die beziehe sich auf die Strategie für China, Indien und Indonesien. Das bekräftigte Asien-Pazifik-Chef Jimmy Lee am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Singapur. Die Länder gelten gemeinsam mit Singapur und Hongkong als Kernmärkte der Bank. „Dies sind sehr wachstumsstarke Zentren für das Private Banking“, sagte Lee. „Wir streben definitiv organisches Wachstum an“, sagte er. „Wir streben Initiativen an, wir streben mögliche Partnerschaften an und sogar Akquisitionen.“ All dies solle in den nächsten zwei bis vier Jahren passieren.