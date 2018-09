Schweizer Privatbank: Privatbank Julius Bär arbeitet in Japan mit Nomura zusammen

ZürichDie Schweizer Privatbank Julius Bär baut mit einer Partnerschaft mit der japanischen Investmentbank Nomura ihr Geschäft in Asien aus. Nomura habe eine 40-prozentige Beteiligung an der Tochtergesellschaft Julius Bär Wealth Management AG (JBWM) erworben, teilte der Vermögensverwalter am Donnerstag mit.