Schweizer Rückversicherer: Geldsegen für Swiss-Re-Aktionäre nach Spartenverkauf

Den Aktionären des Schweizer Rückversicherers Swiss Re winkt trotz Milliardenzahlungen für verheerende Katastrophen mehr Geld. Die Dividende soll um 30 Rappen auf 5,90 Franken je Aktie angehoben werden, teilte der Konzern aus Zürich am Donnerstag mit. Zudem will die Nummer zwei der Branche erneut ein Aktienrückkaufprogramm auflegen und so bis zu eine Milliarde Franken an seine Eigentümer zurückzahlen.