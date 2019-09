Schweizer Telekomkonzern: Sunrise-Großaktionäre stellen sich hinter UPC-Übernahme

Die vor allem im Mobilfunk starke Sunrise will UPC vom US-Kabelriesen Liberty Global übernehmen. Dank Bündel-Angeboten für Mobilfunk, Breitband-Internet, TV und Festnetz soll das fusionierte Unternehmen Marktanteile gewinnen. Doch die deutsche Freenet, die rund ein Viertel der Anteile an Sunrise hält, bekämpft den Deal ebenso wie der aktivistische Investor Active Ownership Capital (AOC) und weitere Aktionäre. Neben dem Preis stören sie sich vor allem am Volumen der zur Finanzierung geplanten Kapitalerhöhung von bis zu 4,1 Milliarden Franken.