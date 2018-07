Schweizer Vermögensverwalte: Privatbank Julius Bär steigert Gewinn deutlich

In den ersten sechs Monaten zog sie Nettoneugelder von zehn Milliarden Franken an – was mehr als fünf Prozent des Bestands entspricht. Die Mittelfristziele bestätigte die Bank. „Nach einem starken und positiven Beginn beendeten die Märkte das erste Halbjahr angesichts möglicher Auswirkungen handelspolitischer Spannungen und eines bevorstehenden Endes der quantitativen Lockerung eher verhalten“, sagte Firmenchef Bernhard Hodler.