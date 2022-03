Schweizer Vermögensverwalter: Bank Julius Bär nimmt keine russischen Kunden an

Der Schweizer Vermögensverwalter Julius Bär nimmt nach eigenen Angaben seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine keine neuen Kunden mit Wohnsitz in Russland auf. Gegenüber einer niedrigen einstelligen Anzahl von Kunden, die von den kürzlich eingeführten Sanktionen betroffen seien, gebe es ein Kreditengagement, teilte die Bank am Montag mit. Dieses sei vollständig durch Vermögenswerte besichert. Die Marktrisikopositionen bezüglich Russland seien nicht signifikant und würden straff verwaltet.