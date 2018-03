Schweizer Vermögensverwalter: Privatbank EFG ringt mit Wachstumsplan um Anlegervertrauen

EFG hatte die skandalgebeutelte Bank BSI 2016 gekauft und sie so vor der Schließung durch die Aufsichtsbehörden bewahrt. Im Zuge dessen hatte sich das Institut aus eigenem Antrieb von einigen Kunden getrennt. Darüber hinaus verließen Berater die Bank und mit ihnen auch Kunden. Zudem hatten die Negativschlagzeilen der vergangenen Jahre für Abflüsse gesorgt: BSI war in den Korruptionsskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB verstrickt, bei dem Milliardenbeträge verschwunden waren. In der zweiten Jahreshälfte 2018 will Bankchef Pradelli die Abflüsse stoppen. Ab 2019 soll die Bank dann ihr Ziel erreichen, und neue Kundenvermögen im Umfang von drei bis sechs Prozent des Bestandes anziehen.