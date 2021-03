Schweizer Versicherer: Baloise will Innovationsportfolio ausbauen

Der Schweizer Versicherungskonzern Baloise will weiterhin in neuartige Geschäftsansätze und digitale Angebote investieren. In vier Jahren solle das „Innovationsportfolio“ einen Wert von rund einer Milliarde Franken (902 Millionen Euro) repräsentieren, sagte Baloise-Chef Gert De Winter am Dienstag.