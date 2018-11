Schweizerische Nationalbank: Schweizer Notenbank sieht bei neuer Krise noch Handlungsspielraum

Zudem seien die Negativzinsen von minus 0,75 Prozent weiterhin nötig. „Die braucht es vor allem, damit wir eine Zinsdifferenz zum Euro aufrecht erhalten, um so den Aufwertungsdruck auf den Franken zu mindern“, sagte der SNB-Direktor. Der Leitzins in der Euro-Zone liegt bei null Prozent. Mit den tieferen Zinsen in der Schweiz will die SNB den Franken für Investoren unattraktiv machen. Denn dieser ist besonders in Krisenzeiten als „sicherer Hafen“ gefragt.