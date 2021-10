Schweizerische Nationalbank: SNB-Vizepräsident fällt krankheitsbedingt einige Wochen aus

Der Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank, Fritz Zurbrügg, unterzieht sich Ende der Woche einem seit längerer Zeit geplanten kardiologischen Eingriff. Er werde die Amtsgeschäfte nach einer Erholungsphase von einigen Wochen wieder aufnehmen, teilte die Notenbank am Dienstag mit. Mitte August hatte sich bereits SNB-Präsident Thomas Jordan am Herzen operieren lassen. Inzwischen ist er wieder an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt.