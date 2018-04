Sebastian Purps-Pardigol: „Wer seine Mitarbeiter nicht mitnimmt, wird die Digitalisierung nicht stemmen“

Man hat den Eindruck, Sie wenden sich nur an Führungskräfte von gestern. Und weil diese so von gestern sind, müssen Sie ihnen Grundlegendes erklären. Zum Beispiel, dass man Mitarbeiter nicht entwerten solle, dass die Digital-Profis die Altgedienten nicht runtermachen sollen, dass Führungskräfte mehr kommunizieren müssen. Das alles gilt ja nicht nur im Zusammenhang mit der Digitalisierung…

Wir wenden uns an beide Arten: Zum einen die, die sie als die Gestrigen bezeichnen. Wenn man es als Vorstandschef nicht hinbekommt, die Mitarbeiter mitzunehmen, dann war das schon immer schlecht. Wenn es einem Vorstandschef jetzt nicht gelingt, dann bekommt er die Digitalisierung nicht hin, das wird immer mehr Führungskräften klar. Und dann geht es wirtschaftlich ans Eingemachte für das Unternehmen. Unser Buch liefert jedoch auch den Nicht-Gestrigen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, viele Erkenntnisse und Argumente, die sie auf ihrem Weg bestärken. Letztlich erklären wir jedem Leser: Je mehr das Maß an Digitalisierung steigt, desto mehr muss das Maß an Menschlichkeit steigen – nur dann gelingt die Transformation.