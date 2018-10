Seit 2013 im Amt: Michael Ermrich bleibt bis Ende 2021 Ost-Sparkassen-Präsident

PotsdamMichael Ermrich bleibt bis Ende Dezember 2021 Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV). Die Verbandsversammlung bestätigte den 65-Jährigen am Mittwoch in Potsdam in seinem Amt, das er seit 2013 bekleidet. Die neue Amtszeit beginnt am 1. Juni 2019, wie der OSV mitteilte.