Sergio Ermotti UBS-Chef will bis Frühjahr 2021 im Amt bleiben

UBS-Chef Sergio Ermotti will einem Medienbericht zufolge noch rund eineinhalb Jahre an der Spitze der größten Schweizer Bank bleiben. Der Manager habe mehreren Weggefährten gesagt, dass er bis zur Generalversammlung 2021 im Amt sein wolle, berichtete das Branchenportal „Finews“ am Montag unter Berufung auf mit den Plänen vertrauten Personen. Ein Banksprecher erklärte, das Institut kommentiere keine Gerüchte oder Spekulationen zur Nachfolgeplanung.